Троценко Демьян Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троценко Демьян Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Троценко Василий Демьянович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1925

Дочь: Иванова Пелагея Демьяновна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

ст. Темиргорьевская, Краснодарского края
Рождение ребёнка
1927

Сын: Троценко Петр Демьянович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Смерть
1944
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