Смирнова (Тарасова) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.08.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1853
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Смирнов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
10.02.1894
Дочь: Дериглазова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Григорьевич
Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно