Смирнова (Тарасова) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Тарасова) Васса Ивановна

Место рождения

Яжбахтино, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.08.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1853

Отец: Тарасов Иван Евфимов

Мать: Тарасова Ефросинья Иродионовна

Яжбахтино, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Смирнов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Смирнов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
10.02.1894

Дочь: Дериглазова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Григорьевич

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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