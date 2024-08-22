Подлесных Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1927
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подлесных Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Подлесных (Полукарова) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулицина (Подлесных) Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Подлесных (Полукарова) Валентина
Рождение ребёнка
24.01.1960
Дочь: Носова (Подлесных) Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Подлесных (Полукарова) Валентина