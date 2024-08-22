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Подлесных Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1927

Отец: Подлесных Александр Алексеевич

Мать: Подлесных (Беспалова) Прасковья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлесных (Полукарова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подлесных Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Подлесных (Полукарова) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сулицина (Подлесных) Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Подлесных (Полукарова) Валентина

Рождение ребёнка
24.01.1960

Дочь: Носова (Подлесных) Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Подлесных (Полукарова) Валентина

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