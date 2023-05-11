Елисеева (Александрова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеева (Александрова) Анастасия Михайловна

Елисеева (Александрова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.2016

Сын: Елисеев Арсений Денисович

Отец ребёнка: Елисеев Денис Юрьевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.2020

Дочь: Елисеева Ева Денисовна

Отец ребёнка: Елисеев Денис Юрьевич

Рождение ребёнка
01.12.2022

Дочь: Елисеева Милана Денисовна

Отец ребёнка: Елисеев Денис Юрьевич

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Денис Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close