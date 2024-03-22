Халеева (Халеева) Карина
Место рождения
Дата рождения21.10.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1974
Отец: Халеев Пётр
Рождение ребёнка
07.11.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пукин Алексей
Бракосочетание
05.03.2012
Рождение ребёнка
04.05.2012
Отец ребёнка: Каплунас Виктор Атанасович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пукин Алексей