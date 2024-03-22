Халеева (Халеева) Карина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халеева (Халеева) Карина

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

21.10.1974

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2012 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1974

Отец: Халеев Пётр

Мать: Носова Тамара Владимировна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
07.11.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пукин Алексей

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
05.03.2012

Муж: Каплунас Виктор Атанасович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
04.05.2012

Сын: Каплунас Глеб Викторович

Отец ребёнка: Каплунас Виктор Атанасович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пукин Алексей

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