Коротков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева (Короткова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Короткова (Смирнова) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Николай
Мать ребёнка: Короткова (Смирнова) Лидия Федоровна
Смерть
Неизвестно