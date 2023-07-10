Кузнецова Прасковья Васильевна
Место рожденияКроткая, деревня, Николо-Птанская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Кроткая, деревня, Николо-Птанская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
15.07.1894 ст.
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович
Рождение ребёнка
02.02.1896 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович
Рождение ребёнка
10.12.1897 ст.
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович
Рождение ребёнка
15.12.1900 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович
Рождение ребёнка
17.09.1905 ст.
Дочь: Вера Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Кузнецов Семенович
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно