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Кузнецова Прасковья Васильевна

Место рождения

Кроткая, деревня, Николо-Птанская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Кроткая, деревня, Николо-Птанская волость, Ефремовский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Муж: Кузнецов Семен Флорович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1894 ст.

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.02.1896 ст.

Сын: Кузнецов Иван Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.12.1897 ст.

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1900 ст.

Сын: Кузнецов Петр Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1905 ст.

Дочь: Вера Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Кузнецов Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Флорович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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