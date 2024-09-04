Алексеева (Цыбуля) Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Цыбуля) Агафия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1899 ст.

Муж: Алексеев Константин Мартинианович

Рождение ребёнка
22.08.1907

Дочь: Алексеева Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Алексеев Константин Мартинианович

Рождение ребёнка
12.11.1909

Дочь: Врублевская (Алексеева) Стефанида Константиновна

Отец ребёнка: Алексеев Константин Мартинианович

Смерть
Неизвестно

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