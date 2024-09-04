Алексеева (Цыбуля) Агафия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1907
Дочь: Алексеева Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Алексеев Константин Мартинианович
Рождение ребёнка
12.11.1909
Дочь: Врублевская (Алексеева) Стефанида Константиновна
Отец ребёнка: Алексеев Константин Мартинианович
Смерть
Неизвестно