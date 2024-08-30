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Артамохин Егор (Георгий) Иванович

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Место рождения

Каменец, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

28.09.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Артамохин Иван Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Каменец, Кромской муниципальный район, Орловская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1899 ст.

Жена: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Артамохин Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Артамохин Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.10.1906

Дочь: Шемелина (Артамохина) Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.

Сын: Артамохин Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.02.1918 ст.

Дочь: Ланская (Артамохина) Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.05.1920

Дочь: Панычева (Артамохина) Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.02.1924

Дочь: Козлова (Артамохина) Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
28.09.1929

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