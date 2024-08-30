Артамохин Егор (Георгий) Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти28.09.1929
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Артамохин Иван Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1899 ст.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Артамохин Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Артамохин Пётр Георгиевич
Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.10.1906
Дочь: Шемелина (Артамохина) Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.12.1911 ст.
Сын: Артамохин Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.02.1918 ст.
Дочь: Ланская (Артамохина) Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.05.1920
Дочь: Панычева (Артамохина) Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.02.1924
Дочь: Козлова (Артамохина) Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Артамохина (Бойко) Вера Фёдоровна
Смерть
28.09.1929