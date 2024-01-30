(Старкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Старкова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Старков Иван

Мать: Старкова ?

Смерть
Неизвестно
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