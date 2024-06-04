Салтыкова (Булдакова) Ирина Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Булдакова) Ирина Леонтьева

Место рождения

дер. Большая Вожгальская, Заилетский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

07.03.1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1707 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
?.10.1752

Муж: Салтыков Василий Михайлов

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: (Салтыкова) Дарья Васильева

Отец ребёнка: Салтыков Василий Михайлов

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1761

Сын: Салтыков Влас Васильев

Отец ребёнка: Салтыков Василий Михайлов

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Салтыков Федот Власов

Отец ребёнка: Салтыков Василий Михайлов

Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.03.1780
Салтыковский, Нолинский уезд, Вятская губерния

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