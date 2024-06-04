Салтыкова (Булдакова) Ирина Леонтьева
Место рождениядер. Большая Вожгальская, Заилетский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти07.03.1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.10.1752
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: (Салтыкова) Дарья Васильева
Отец ребёнка: Салтыков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
22.02.1761
Отец ребёнка: Салтыков Василий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Салтыков Василий Михайлов
Смерть
07.03.1780