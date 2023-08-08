Абрамовна (Иванова) Ирина Генадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамовна (Иванова) Ирина Генадьевна

Абрамовна (Иванова) Ирина Генадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1966

Отец: Иванов Генадий Петрович

Мать: Иванова Таисья Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close