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Абрамовна (Иванова) Ирина Генадьевна
Абрамовна (Иванова) Ирина Генадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.04.1966
Пол
Женский
Отец
Иванов Генадий Петрович
1946 г.р.
Мать
Иванова (Морозова) Таисья Григорьевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1966
Отец:
Иванов Генадий Петрович
Мать:
Иванова Таисья Григорьевна
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