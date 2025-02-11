Евдокия Николаева
женский, родилась 1818
умерла Неизвестно
Супруги
Нестор Маркеллов1817 г.р.
Дети
Екатерина Несторова1842 г.р.
Фёкла Несторова1844 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестор Маркеллов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Несторова
Отец ребёнка: Нестор Маркеллов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фёкла Несторова
Отец ребёнка: Нестор Маркеллов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Александр Нестеров
Отец ребёнка: Нестор Маркеллов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно