Евдокия Николаева 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1818

умерла Неизвестно

Супруги
Нестор Маркеллов1817 г.р.
Дети
Екатерина Несторова1842 г.р.
Фёкла Несторова1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестор Маркеллов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Несторова

Отец ребёнка: Нестор Маркеллов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фёкла Несторова

Отец ребёнка: Нестор Маркеллов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Александр Нестеров

Отец ребёнка: Нестор Маркеллов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
Неизвестно

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