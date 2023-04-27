Голубович Виталий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубович Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Вислогузова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1988
Сын: Голубович Александр Витальевич
Мать ребёнка: Вислогузова Галина Александровна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно