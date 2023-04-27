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Голубович Виталий Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубович Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Вислогузова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислогузова Галина Александровна

Рождение ребёнка
24.03.1988

Сын: Голубович Александр Витальевич

Мать ребёнка: Вислогузова Галина Александровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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