(Лунькова) Афимья Фёдорова 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лунькова) Афимья Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1855, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Луньков Фёдор Матвеев1831 г.р.
Мать
Лунькова Марфа Трофимова1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Луньков Фёдор Матвеев

Мать: Лунькова Марфа Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

72

Смерть
Неизвестно

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