(Лунькова) Афимья Фёдорова
женский, родилась 1855, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЛуньков Фёдор Матвеев1831 г.р.
МатьЛунькова Марфа Трофимова1828 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Луньков Фёдор Матвеев
Мать: Лунькова Марфа Трофимова
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно