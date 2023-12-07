Самойлик Евстафий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлик Евстафий Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Самойлик Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлик Прокопий Евстафьевич

Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлик Николай Евстафьевич

Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлик Григорий Евстафьевич

Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлик Сергей Евстафьевич

Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Самойлик Василий Евстафьевич

Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Самойлик Семен Евстафьевич

Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна

Поповка, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1949

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