Самойлик Евстафий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1949
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Самойлик Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлик Прокопий Евстафьевич
Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлик Николай Евстафьевич
Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлик Григорий Евстафьевич
Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлик Сергей Евстафьевич
Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Самойлик Василий Евстафьевич
Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Самойлик Семен Евстафьевич
Мать ребёнка: Самойлик Маланья Андреевна
Поповка, Мазановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
1949