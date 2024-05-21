Ярочкина Матрона Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярочкина Матрона Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярочкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ярочкин Иван Александрович

с.Валуево, Десенская волость, Подольский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярочкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 19.06.1887

Сын: Ярочкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Ярочкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 28.10.1889

Дочь: Ярочкина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ярочкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 08.04.1892

Дочь: Ярочкина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ярочкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Вычислено 22.06.1894

Сын: Ярочкин Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Ярочкин Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

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