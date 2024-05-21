Ярочкина Матрона Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярочкин Иван Александрович
с.Валуево, Десенская волость, Подольский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 19.06.1887
Отец ребёнка: Ярочкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 28.10.1889
Дочь: Ярочкина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ярочкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 08.04.1892
Дочь: Ярочкина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ярочкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Вычислено 22.06.1894
Отец ребёнка: Ярочкин Иван Александрович
Смерть
Неизвестно