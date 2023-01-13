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Хмелевский Алексей Александрович

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Место рождения

ст. Милосня, у г. Варшавы, Российская империя

Дата рождения

07.01.1912

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912

Отец: Хмелевский Александр Александрович

Мать: Хмелевская (Сонина) Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская (Скибарко) Валентина Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.02.1953

Сын: Хмелевский Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Хмелевская (Скибарко) Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.08.1955

Дочь: Шигаева (Хмелевская) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Хмелевская (Скибарко) Валентина Алексеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
2001
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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