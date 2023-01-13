Хмелевский Алексей Александрович
Место рожденияст. Милосня, у г. Варшавы, Российская империя
Дата рождения07.01.1912
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1953
Сын: Хмелевский Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Хмелевская (Скибарко) Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.1955
Дочь: Шигаева (Хмелевская) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Хмелевская (Скибарко) Валентина Алексеевна
Смерть
2001