Морозова (Смышляева) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Смышляева) Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смышляев Павел

Мать: Смышляева Евдокия Авраамова

Рождение ребёнка
21.03.1892

Дочь: Мария Гурьянова

Отец ребёнка: Морозов Гурий Тихонов

Рождение ребёнка
29.10.1896

Сын: Морозов Кузьма Гурьянович

Отец ребёнка: Морозов Гурий Тихонов

Рождение ребёнка
1899

Сын: Морозов Алексей Гурьянович

Отец ребёнка: Морозов Гурий Тихонов

Рождение ребёнка
1904

Сын: Морозов Павел Гурьянович

Отец ребёнка: Морозов Гурий Тихонов

Смерть
Неизвестно
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