Морозова (Смышляева) Ирина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смышляев Павел
Рождение ребёнка
21.03.1892
Дочь: Мария Гурьянова
Отец ребёнка: Морозов Гурий Тихонов
Рождение ребёнка
29.10.1896
Сын: Морозов Кузьма Гурьянович
Отец ребёнка: Морозов Гурий Тихонов
Рождение ребёнка
1899
Сын: Морозов Алексей Гурьянович
Отец ребёнка: Морозов Гурий Тихонов
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Морозов Гурий Тихонов
Смерть
Неизвестно