Шилов Семен Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: Шилов Григорий Мартьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1689 и 1719
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 106-106 об лист. Деревня Острецево. Григорий Мартьянович, 73 года, вдовец. У него сын Семен, 55 лет, и жена его Прасковья Саввична, 46 лет, бездетные. 1719г
Смерть
После 1729