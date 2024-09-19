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Шилов Семен Григорьевич

Место рождения

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Около 1646 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1673 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: Шилов Григорий Мартьянович

Мать: не указана

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1689 и 1719

Жена: Шилова Прасковья Саввична (Савельевна)

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 106-106 об лист. Деревня Острецево. Григорий Мартьянович, 73 года, вдовец. У него сын Семен, 55 лет, и жена его Прасковья Саввична, 46 лет, бездетные. 1719г
Смерть
После 1729
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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