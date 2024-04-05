Zyśk Roch 13.08.1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zyśk Roch

Место рождения

Osuchowa/Poręba akt 84/1837

Дата рождения

13.08.1837

Дата смерти

15.03.1884

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

Около 1836 г.р.
Около 1837 г.р.

Дети

1871 г.р.
1875 г.р.
Около 1878 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1837

Отец: Zyśk Jan

Мать: Zyśk (Gałązka) Agnieszka

Osuchowa/Poręba akt 84/1837
Бракосочетание
03.02.1856

Жена: Zyśk (Kruszewska) Katarzyna

Poręba akt 19/1856
Бракосочетание
13.11.1859

Жена: Kowalczyk-Zyśk (Olbryś) Katarzyna

Osuchowa/Poręba akt 37/1859
Рождение ребёнка
18.06.1871

Дочь: Elcberger (Zyśk) Wiktoria

Мать ребёнка: Kowalczyk-Zyśk (Olbryś) Katarzyna

Osuchowa
Рождение ребёнка
?.10.1875

Сын: Zyśk Jan

Мать ребёнка: Kowalczyk-Zyśk (Olbryś) Katarzyna

Osuchowa
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Zyśk Aleksander

Мать ребёнка: Kowalczyk-Zyśk (Olbryś) Katarzyna

Osuchowa
Смерть
15.03.1884
Osuchowa, ostrowski, mazowieckie, Polska
parafia Poręba-Kocęby
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby

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