Zyśk Roch
Место рожденияOsuchowa/Poręba akt 84/1837
Дата рождения13.08.1837
Дата смерти15.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1837
Отец: Zyśk Jan
Мать: Zyśk (Gałązka) Agnieszka
Osuchowa/Poręba akt 84/1837
Бракосочетание
03.02.1856
Poręba akt 19/1856
Бракосочетание
13.11.1859
Osuchowa/Poręba akt 37/1859
Рождение ребёнка
18.06.1871
Дочь: Elcberger (Zyśk) Wiktoria
Мать ребёнка: Kowalczyk-Zyśk (Olbryś) Katarzyna
Osuchowa
Рождение ребёнка
?.10.1875
Сын: Zyśk Jan
Мать ребёнка: Kowalczyk-Zyśk (Olbryś) Katarzyna
Osuchowa
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Zyśk Aleksander
Мать ребёнка: Kowalczyk-Zyśk (Olbryś) Katarzyna
Osuchowa
Смерть
15.03.1884
Osuchowa, ostrowski, mazowieckie, Polska
parafia Poręba-Kocęby
Похороны
Неизвестно
Poręba Kocęby