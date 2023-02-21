София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофия

София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Смерть
2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close