Войтюлевич Вацлав Балылевич (Васильевич) 20.06.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Войтюлевич Вацлав Балылевич (Васильевич)

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Место рождения

Боярск, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

20.06.1932

Дата смерти

02.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1932

Отец: Войтюлевич Базыль

Мать: не указана

Боярск, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невярович Катерина Стэфановна

Рождение ребёнка
05.01.1964

Дочь: Войтюлевич Галина Вацлавна

Мать ребёнка: Невярович Катерина Стэфановна

Боярск, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
02.04.2013
Милейково, Сморгонский район, Гродненская область

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