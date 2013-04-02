Войтюлевич Вацлав Балылевич (Васильевич)
Место рождения
Дата рождения20.06.1932
Дата смерти02.04.2013
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1932
Отец: Войтюлевич Базыль
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1964
Дочь: Войтюлевич Галина Вацлавна
Мать ребёнка: Невярович Катерина Стэфановна
Смерть
02.04.2013
Милейково, Сморгонский район, Гродненская область