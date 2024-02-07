Болембах (Файбусович) Рохла Зеликовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович
Рождение ребёнка
16.03.1869
Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болембах Кейла Вульфовна
Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болембах Ройза Вульфовна
Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хурсак Эся Вульфовна
Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мильман Сара Вульфовна
Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович
Смерть
Неизвестно