Болембах (Файбусович) Рохла Зеликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах (Файбусович) Рохла Зеликовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Болембах Борис Вульфович

Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Болембах Берко Вульфович

Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович

Рождение ребёнка
16.03.1869

Сын: Болембах Иуда Вульфович

Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болембах Иосиф Вульфович

Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болембах Кейла Вульфовна

Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болембах Ройза Вульфовна

Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болембах Лейба Вульфович

Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хурсак Эся Вульфовна

Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мильман Сара Вульфовна

Отец ребёнка: Болембах Вульф Борисович

Смерть
Неизвестно
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