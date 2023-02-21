Ступин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
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Смерть
До 1678
РГАДА ф.1209 оп.1 д.59 Писцовые книги 1678 года письма Козловского