Ступин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтупин Иван

Ступин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1678

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ступин Константин Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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Смерть
До 1678
РГАДА ф.1209 оп.1 д.59 Писцовые книги 1678 года письма Козловского
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