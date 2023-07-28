Карпова (Хремкина) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1864
Дочь: (Карпова (Хремкина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Карпов (Хремкин) Петр Никифорович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно