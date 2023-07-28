Карпова (Хремкина) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Хремкина) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов (Хремкин) Петр Никифорович

Рождение ребёнка
08.09.1864

Дочь: (Карпова (Хремкина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Карпов (Хремкин) Петр Никифорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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