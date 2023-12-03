Грицак Любовь (Тетя Люба из Глобино) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янубеков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Владимир
Рождение ребёнка
13.08.1978
Сын: Попов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Попов Владимир
Рождение ребёнка
07.05.1980
Дочь: Попова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Попов Владимир
Рождение ребёнка
08.01.1989
Сын: Янубеков Александр Александрович
Отец ребёнка: Янубеков Александр