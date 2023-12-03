Грицак Любовь (Тетя Люба из Глобино) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицак Любовь (Тетя Люба из Глобино) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1957

Отец: Грицак Николай Елисеевич

Мать: Кучерява Марийка Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янубеков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир

Рождение ребёнка
13.08.1978

Сын: Попов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Попов Владимир

Рождение ребёнка
07.05.1980

Дочь: Попова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Попов Владимир

Рождение ребёнка
08.01.1989

Сын: Янубеков Александр Александрович

Отец ребёнка: Янубеков Александр

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