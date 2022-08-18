Столбов Максим Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Столбов ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: (Столбова) Елена Демидовна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: (Столбова) Елена Демидовна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Столбова (Столбова) Анна Максимовна
Мать ребёнка: (Столбова) Елена Демидовна