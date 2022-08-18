Столбов Максим Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолбов Максим Емельянович

Столбов Максим Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Столбов ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Столбова) Елена Демидовна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Столбов Яков Максимович

Мать ребёнка: (Столбова) Елена Демидовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Столбов Филип Максимович

Мать ребёнка: (Столбова) Елена Демидовна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Столбова (Столбова) Анна Максимовна

Мать ребёнка: (Столбова) Елена Демидовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.