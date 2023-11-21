Кмить Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кмить Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Кмить Василий

Мать: Паранька

Смерть
Неизвестно
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