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Гамова Феоктиста Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамов Федор Афонасьев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Гамов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Гамов Федор Афонасьев

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гамов Леон Федоров

Отец ребёнка: Гамов Федор Афонасьев

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гамов Василий Федоров

Отец ребёнка: Гамов Федор Афонасьев

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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