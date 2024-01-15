Будаков Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения?.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
По 1910
среднее | средняя школа
Военная служба
С ?.02.1917 по ?.10.1917
рядовой
Военная служба
С ?.10.1918 по ?.07.1920
красноармеец, политрук роты
Образование
С ?.07.1920 по ?.07.1921
Образование
С ?.08.1921 по ?.09.1922
Военная служба
С ?.09.1922 по ?.09.1923
нач. школьного отделения политотдела
Работа или профессия
С ?.10.1923 по ?.10.1924
инструктор | Лукояновский уком РКП(б) Нижегородской губ.
Работа или профессия
С ?.10.1924 по ?.03.1925
зам. заведующего | Лукояновское уездное земельное управление
Работа или профессия
С ?.03.1925 по ?.02.1926
заведующий | школа для взрослых повышенного типа
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Будакова (Рекшинская) София Николаевна
Работа или профессия
С ?.03.1926 по ?.02.1927
серетарь
Работа или профессия
С ?.03.1927 по ?.04.1929
заведующий орготделом и член правления, член Растяпинского РК партии
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Будакова (Рекшинская) София Николаевна
Работа или профессия
С ?.04.1929 по ?.09.1930
зав. орготделом и член правления | Нижегородский краевой Молокосоюз
Работа или профессия
С ?.09.1930 по ?.08.1931
Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
секретарь | Наруксовский РК ВКП(б) Нижегородского края
Работа или профессия
С ?.08.1931 по ?.12.1933
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
секретарь | Воскресенский РК ВКП(б) Нижегородского – Горьковского края
Работа или профессия
С ?.12.1933 по ?.01.1934
инспектор | Горьковский краевой КК-РКИ
Образование
С ?.01.1934 по ?.01.1935
курсы марксизма-ленинизма
Работа или профессия
С ?.01.1935 по ?.06.1935
нач. ОРС | Горьковский инструментально-металлургический завод им. М. М. Кагановича
Работа или профессия
С ?.06.1935 по ?.06.1938
нач. сектора подготовки кадров | Горьковский краевой – областной финотдел
Смерть
Неизвестно