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(Шлепова) Валентина Александровна

Место рождения

Скоморохово, Переславский, Ярославская, Russia

Дата рождения

09.01.1930

Дата смерти

01.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1930

Отец: Шлепов Александр Михайлович

Мать: (Романова) Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маклаков Анатолий Васильевич

Бракосочетание
23.08.1949

Муж: Майоров Вениамин Григорьевич

Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Майоров Александр Вениаминович

Отец ребёнка: Майоров Вениамин Григорьевич

Рождение ребёнка
16.05.1954

Дочь: (Майорова) Марина Вениаминовна

Отец ребёнка: Майоров Вениамин Григорьевич

Рождение ребёнка
23.07.1963

Сын: Майоров Алексей Вениаминович

Отец ребёнка: Майоров Вениамин Григорьевич

Развод
По 1987

Муж: Майоров Вениамин Григорьевич

Смерть
01.01.1998
Похороны
04.01.1998

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