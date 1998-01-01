(Шлепова) Валентина Александровна
Место рожденияСкоморохово, Переславский, Ярославская, Russia
Дата рождения09.01.1930
Дата смерти01.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
23.08.1949
Рождение ребёнка
21.01.1950
Сын: Майоров Александр Вениаминович
Отец ребёнка: Майоров Вениамин Григорьевич
Рождение ребёнка
16.05.1954
Дочь: (Майорова) Марина Вениаминовна
Отец ребёнка: Майоров Вениамин Григорьевич
Рождение ребёнка
23.07.1963
Сын: Майоров Алексей Вениаминович
Отец ребёнка: Майоров Вениамин Григорьевич
Развод
По 1987
Смерть
01.01.1998
Похороны
04.01.1998