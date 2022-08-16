(Столбова) Агафья Фоткеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Столбов Ларион Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Столбова) Василиса Ларионовна
Отец ребёнка: Столбов Ларион Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Столбов Терентий Ларионович
Отец ребёнка: Столбов Ларион Васильевич