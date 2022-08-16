(Столбова) Агафья Фоткеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столбова) Агафья Фоткеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Ларион Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Столбов Ефим Ларионович

Отец ребёнка: Столбов Ларион Васильевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Столбова) Василиса Ларионовна

Отец ребёнка: Столбов Ларион Васильевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Столбов Терентий Ларионович

Отец ребёнка: Столбов Ларион Васильевич

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