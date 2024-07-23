Арзубова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзубова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзубов Никифор Иванович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анисья Никифоровна

Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Степанида Никифоровна

Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1810

Сын: Арзубов Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ефимия Никифоровна

Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович

д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1817

Сын: Арзубов Никифор Никифорович

Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович

д. М. Худынский Дор
Смерть
До 1850
д. М. Худынский Дор
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

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