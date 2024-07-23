Арзубова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анисья Никифоровна
Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Степанида Никифоровна
Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1810
Сын: Арзубов Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ефимия Никифоровна
Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович
д. М. Худынский Дор
Рождение ребёнка
1817
Сын: Арзубов Никифор Никифорович
Отец ребёнка: Арзубов Никифор Иванович
д. М. Худынский Дор
Смерть
До 1850
д. М. Худынский Дор
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана