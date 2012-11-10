Герасимов Михаил Герасимович
Место рождения
Дата рождения25.01.1931
Дата смерти10.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1931
Отец: Михайлов Герасим
Мать: Михайлова Анна
Рождение ребёнка
07.12.1958
Сын: Герасимов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Герасимова Мария Григорьевна
Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майорова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Герасимова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.2012
Калининград, город Калининград, Калининградская область