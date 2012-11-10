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Герасимов Михаил Герасимович

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Место рождения

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.01.1931

Дата смерти

10.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1931

Отец: Михайлов Герасим

Мать: Михайлова Анна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.12.1958

Сын: Герасимов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Герасимова Мария Григорьевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майорова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Герасимова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Мария Григорьевна

Смерть
10.11.2012
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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