Янбаев Нариман Ахмедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1936
Дата смерти24.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1936
Рождение ребёнка
18.05.1965
Дочь: Хафизова Луиза Наримановна
Мать ребёнка: Янбаева Зания Гимаевна
Рождение ребёнка
15.06.1969
Сын: Янбаев Руслан Нариманович
Мать ребёнка: Янбаева Зания Гимаевна
Рождение ребёнка
28.10.1978
Дочь: Янбаева Эльмира Наримановна
Мать ребёнка: Янбаева Зания Гимаевна
Смерть
24.07.2014