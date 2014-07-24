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Янбаев Нариман Ахмедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1936

Дата смерти

24.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1936

Отец: Янбаев Ахмет Сабирович

Мать: Янбаева - Якушкина Мафтуха Хусаиновна

Рождение ребёнка
18.05.1965

Дочь: Хафизова Луиза Наримановна

Мать ребёнка: Янбаева Зания Гимаевна

Рождение ребёнка
15.06.1969

Сын: Янбаев Руслан Нариманович

Мать ребёнка: Янбаева Зания Гимаевна

Рождение ребёнка
28.10.1978

Дочь: Янбаева Эльмира Наримановна

Мать ребёнка: Янбаева Зания Гимаевна

Смерть
24.07.2014
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