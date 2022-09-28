Мадина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1927

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927

Отец: не указан

Мать: (Мухамадиева) Мухубчамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халима

Отец ребёнка: Шахрутдинов Мади

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиннур

Отец ребёнка: Шахрутдинов Мади

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аминова (Шахрутдинова) Гульнур

Отец ребёнка: Шахрутдинов Мади

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назырова (Шахрутдинова) Васима

Отец ребёнка: Шахрутдинов Мади

Рождение ребёнка
1961

Сын: Ильнур

Отец ребёнка: Шахрутдинов Мади

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