Мадина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927
Отец: не указан
Мать: (Мухамадиева) Мухубчамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халима
Отец ребёнка: Шахрутдинов Мади
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиннур
Отец ребёнка: Шахрутдинов Мади
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аминова (Шахрутдинова) Гульнур
Отец ребёнка: Шахрутдинов Мади
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назырова (Шахрутдинова) Васима
Отец ребёнка: Шахрутдинов Мади
Рождение ребёнка
1961
Сын: Ильнур
Отец ребёнка: Шахрутдинов Мади