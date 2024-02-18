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Хвостиков Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Хвостиков Николай Семёнович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1879 ст.

Жена: Хвостикова (Лазаренко) Татьяна Косьминична

Рождение ребёнка
19.12.1880

Сын: Хвостиков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Хвостикова (Лазаренко) Татьяна Косьминична

Рождение ребёнка
28.03.1884

Дочь: Хвостикова Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Хвостикова (Лазаренко) Татьяна Косьминична

Смерть
Неизвестно

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