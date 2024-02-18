Хвостиков Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Хвостиков Николай Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1879 ст.
Рождение ребёнка
19.12.1880
Сын: Хвостиков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Хвостикова (Лазаренко) Татьяна Косьминична
Рождение ребёнка
28.03.1884
Дочь: Хвостикова Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Хвостикова (Лазаренко) Татьяна Косьминична
Смерть
Неизвестно