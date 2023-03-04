Вшивцев Яков Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Яков Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Вшивцев Фёдор Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
После 1748
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