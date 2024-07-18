Михайла Васильевич
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Козьма Михайлович
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна
Смерть
1789