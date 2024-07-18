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Михайла Васильевич

Место рождения

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1749

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Василий

Мать: не указана

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Козьма Михайлович

Мать ребёнка: Ульяна

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1771

Сын: Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Ульяна

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна

Первомайское, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1789

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