Vilkko (Haakana) Vappu Paavontytär
Место рожденияRautjärvi, Finland
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Haakana Paavo
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Vilkko Pärttyli Simonpoika
Отец ребёнка: Vilkko Simo Simonpoika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Vilkko) Katri Simontytär
Отец ребёнка: Vilkko Simo Simonpoika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Vilkko) Vappu Simontytär
Отец ребёнка: Vilkko Simo Simonpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Vilkko Simo Simonpoika
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Vilkko Simo Simonpoika
Смерть
Неизвестно