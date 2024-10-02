Vilkko (Haakana) Vappu Paavontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vilkko (Haakana) Vappu Paavontytär

Место рождения

Rautjärvi, Finland

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Haakana Paavo

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vilkko Pärttyli Simonpoika

Отец ребёнка: Vilkko Simo Simonpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Vilkko) Katri Simontytär

Отец ребёнка: Vilkko Simo Simonpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Vilkko) Vappu Simontytär

Отец ребёнка: Vilkko Simo Simonpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vilkko Simo Simonpoika

Рождение ребёнка
1766

Сын: Vilkko Paavo Simonpoika

Отец ребёнка: Vilkko Simo Simonpoika

Рождение ребёнка
1771

Сын: Vilkko Juho Simonpoika

Отец ребёнка: Vilkko Simo Simonpoika

Смерть
Неизвестно

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