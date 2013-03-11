Вислова (Хвостенко) Софья 12.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вислова (Хвостенко) Софья

Место рождения

колхоз Свободный Труд, с.Манцевка, Великобурлукский р-н, Харьковская обл.

Дата рождения

12.12.1926

Дата смерти

11.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926

Отец: Хвостенко Артём

Мать: Хвостенко Арина

колхоз Свободный Труд, с.Манцевка, Великобурлукский р-н, Харьковская обл.
Рождение ребёнка
10.02.1951

Сын: Вислов Сергей

Отец ребёнка: Вислов Николай

Бракосочетание
Около 1954

Муж: Вислов Николай

Рождение ребёнка
29.11.1956

Сын: Вислов Геннадий

Отец ребёнка: Вислов Николай

Рождение ребёнка
25.03.1962

Сын: Вислов Владимир

Отец ребёнка: Вислов Николай

Смерть
11.03.2013

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