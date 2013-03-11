Вислова (Хвостенко) Софья
Место рожденияколхоз Свободный Труд, с.Манцевка, Великобурлукский р-н, Харьковская обл.
Дата рождения12.12.1926
Дата смерти11.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1926
Отец: Хвостенко Артём
Мать: Хвостенко Арина
колхоз Свободный Труд, с.Манцевка, Великобурлукский р-н, Харьковская обл.
Рождение ребёнка
10.02.1951
Сын: Вислов Сергей
Отец ребёнка: Вислов Николай
Бракосочетание
Около 1954
Муж: Вислов Николай
Рождение ребёнка
29.11.1956
Сын: Вислов Геннадий
Отец ребёнка: Вислов Николай
Рождение ребёнка
25.03.1962
Сын: Вислов Владимир
Отец ребёнка: Вислов Николай
Смерть
11.03.2013