Лазутина (Шипкова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
12.10.1899
Рождение ребёнка
04.09.1900
Сын: Лазутин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович
Рождение ребёнка
04.01.1903
Сын: Лазутин Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович
Рождение ребёнка
11.12.1904
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович
Рождение ребёнка
21.10.1906
Сын: Лазутин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович
Рождение ребёнка
14.04.1908
Дочь: Лазутина Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович
Рождение ребёнка
14.04.1908
Сын: Лазутин Трофим Алексеевич
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович
Рождение ребёнка
03.02.1911
Дочь: Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович
Рождение ребёнка
22.11.1913
Дочь: Лазутина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович
Рождение ребёнка
23.10.1914
Сын: Лазутин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович
Рождение ребёнка
23.10.1914
Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно