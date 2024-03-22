Лазутина (Шипкова) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазутина (Шипкова) Александра Степановна

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.10.1899

Муж: Лазутин Алексей Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1900

Сын: Лазутин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1903

Сын: Лазутин Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1904

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1906

Сын: Лазутин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1908

Дочь: Лазутина Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1908

Сын: Лазутин Трофим Алексеевич

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1911

Дочь: Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1913

Дочь: Лазутина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Лазутин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Лазутин Козма Алексеевич

Отец ребёнка: Лазутин Алексей Львович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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