Федосова (Галкина) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Галкина) Васса

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.08.1853

Дата смерти

29.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1853

Отец: Галкин Алексей

Мать: не указана

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
09.10.1872

Муж: Федосов Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.05.1874

Дочь: Волкова Елена

Отец ребёнка: Федосов Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1877

Сын: Федосов Семен

Отец ребёнка: Федосов Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1880

Дочь: Феона

Отец ребёнка: Федосов Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1882

Сын: Федосов Никита

Отец ребёнка: Федосов Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Федосов Никита

Отец ребёнка: Федосов Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1886

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Федосов Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.09.1887

Сын: Федосов Даниил

Отец ребёнка: Федосов Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Федосов Капитон

Отец ребёнка: Федосов Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.01.1892

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Федосов Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Федосов Алексей

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
29.11.1910
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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