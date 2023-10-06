Файзулина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1949
Дочь: Изиндяева Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Файзулин Владимир Зарипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Файзулин Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Файзулин Владимир Зарипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Файзулин Владимир Зарипович