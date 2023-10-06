Файзулина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзулина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1949

Дочь: Изиндяева Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Файзулин Владимир Зарипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файзулин Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Файзулин Владимир Зарипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Файзулин Владимир Зарипович

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