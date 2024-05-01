Гареев Аглянур Мифтахович 1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гареев Аглянур Мифтахович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Гареев Мифтах

Мать: Гареева Хуппаниса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гареев Айрат Агланурович

Мать ребёнка: Гареева Халиса Мутагаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гареева Гузель Аглануровна

Мать ребёнка: Гареева Халиса Мутагаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гареева Халиса Мутагаровна

Рождение ребёнка
29.06.1957

Сын: Гареев Радик Агланурович

Мать ребёнка: Гареева Халиса Мутагаровна

Смерть
Неизвестно

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