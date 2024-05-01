Гареев Аглянур Мифтахович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Гареев Мифтах
Мать: Гареева Хуппаниса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гареева Халиса Мутагаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гареева Гузель Аглануровна
Мать ребёнка: Гареева Халиса Мутагаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1957
Мать ребёнка: Гареева Халиса Мутагаровна
Смерть
Неизвестно