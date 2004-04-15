Пономарева (Лазуко) Екатерина Тарасовна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти15.04.2004
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Лазуко Тарас Власович
Мать: Лазуко Устинья
Рождение ребёнка
13.08.1939
Сын: Пономарев Владимир Артемьевич
Отец ребёнка: Пономарев Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.06.1941
Дочь: Иванова Галина Артемьевна
Отец ребёнка: Пономарев Артемий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2004