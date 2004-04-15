Пономарева (Лазуко) Екатерина Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Лазуко) Екатерина Тарасовна

Место рождения

Кеново, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

15.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Лазуко Тарас Власович

Мать: Лазуко Устинья

Кеново, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1939

Сын: Пономарев Владимир Артемьевич

Отец ребёнка: Пономарев Артемий Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.06.1941

Дочь: Иванова Галина Артемьевна

Отец ребёнка: Пономарев Артемий Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Артемий Кузьмич

Смерть
15.04.2004
Москва, город федерального значения Москва
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