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Авдотья
Авдотья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Егор
Около 1782 г.р.
Мать
Ирина Петровна
Около 1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец:
Егор
Мать:
Ирина Петровна
Смерть
Неизвестно
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