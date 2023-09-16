Белякин Елисей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякин Елисей Яковлевич

Место рождения

Krasnaya Gorka, Republic of Tatarstan Russia

Дата рождения

1821

Дата смерти

27.07.1881

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Карабанова) Татьяна Никифоровна

Смерть
27.07.1881

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