Белякин Елисей Яковлевич
Место рожденияKrasnaya Gorka, Republic of Tatarstan Russia
Дата рождения1821
Дата смерти27.07.1881
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Карабанова) Татьяна Никифоровна
Смерть
27.07.1881