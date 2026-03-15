Мордвинова Матрена Мироновна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Мордвинова Матрена Мироновна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1826

умерла Неизвестно

Супруги
Мордвинов Николай Пимонович1827 г.р.
Дети
Мордвинов Михаил Николаевич1848 г.р.
(Мордвинова) Пелагея Николаевна1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Николай Пимонович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мордвинов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Мордвинов Николай Пимонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Мордвинова) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Мордвинов Николай Пимонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
09.03.1853

Сын: Мордвинов Кондратий Николаевич

Отец ребёнка: Мордвинов Николай Пимонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Мордвинова) Христиния Николаевна

Отец ребёнка: Мордвинов Николай Пимонович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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