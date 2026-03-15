Мордвинова Матрена Мироновна
женский, родилась 1826
умерла Неизвестно
Супруги
Мордвинов Николай Пимонович1827 г.р.
Дети
Мордвинов Михаил Николаевич1848 г.р.
(Мордвинова) Пелагея Николаевна1851 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мордвинов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Мордвинов Николай Пимонович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Мордвинова) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Мордвинов Николай Пимонович
Рождение ребёнка
09.03.1853
Сын: Мордвинов Кондратий Николаевич
Отец ребёнка: Мордвинов Николай Пимонович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Мордвинова) Христиния Николаевна
Отец ребёнка: Мордвинов Николай Пимонович
Смерть
Неизвестно